NATO-Chef äußert Hoffnung auf weitere Kooperationsvereinbarung mit Südkorea

Photo : YONHAP News

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hofft, dass weitere Kooperationsvereinbarungen mit den vier asiatisch-pazifischen Partnern, darunter Südkorea, beim kommenden Gipfel getroffen werden.Die entsprechende Äußerung machte Stoltenberg auf einer Pressekonferenz im Anschluss an ein Treffen der NATO-Außenminister am Donnerstag (Ortszeit) in Brüssel. Die NATO hatte ihre vier asiatisch-pazifischen Partner – Südkorea, Japan, Australien und Neuseeland – zum Gipfel im Juli eingeladen.Was heute in der Ukraine geschehe, könne morgen im Südchinesischen Meer geschehen. Das sei der Grund, warum die Zusammenarbeit wichtig sei. Dabei gehe es teilweise um die praktische Kooperation, sagte er.Man prüfe, was man bei der Unterstützung der Ukraine und auch im Bereich Cyber- und hybride Bedrohungen sowie in anderen Bereichen noch tun könne, hieß es.Stoltenberg wies darauf hin, dass es bei der Kooperation mit der indopazifischen Region auch darum gehe, an Moskau und Peking die klare Botschaft zu senden, dass man sehe, was sie täten und wie autoritäre Mächte sich immer mehr gleichen würden.Zu dem NATO-Außenministertreffen waren die vier asiatisch-pazifischen Partner eingeladen worden. Aus Südkorea nahm Außenminister Cho Tae-yul daran teil.