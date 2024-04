Südkorea startet am Montag zweiten militärischen Aufklärungssatelliten

Photo : YONHAP News

Südkorea wird am Montag seinen zweiten militärischen Aufklärungssatelliten starten.Das Verteidigungsministerium teilte am Freitag mit, dass der zweite Satellit im Rahmen eines Projekts zur Sicherung eigener Spionagesatelliten am Montag koreanischer Zeit (am Sonntag Ortszeit) vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida gestartet werde.Der erste militärische Spionagesatellit Südkoreas war am 2. Dezember letzten Jahres gestartet worden.Der zweite Satellit ist mit einem leistungsstarken Synthetic Aperture Radar (SAR) ausgestattet. Der Satellit unterscheidet sich damit in der Methode zur Erfassung von Bilddaten vom ersten Aufklärungssatelliten, der über Elektro-optische/Infrarot-Systeme verfügt.Das Verteidigungsministerium plant, dieses Jahr einen weiteren SAR-Satelliten und nächstes Jahr zwei weitere zu starten.Der im Dezember gestartete erste Spionagesatellit wird nach Testläufen und einer Bewertung möglicherweise im Juni in Dienst gestellt.