Südkoreas zweiter Aufklärungsatellit ins All gestartet

Photo : YONHAP News

Südkorea hat am Montag seinen zweiten militärischen Aufklärungssatelliten gestartet.Das Verteidigungsministerium teilte mit, dass der Satellit am Montag um 8.17 Uhr koreanischer Zeit auf dem Weltraumbahnhof John F. Kennedy mit der Trägerrakete Falcon 9 von SpaceX ins All gebracht wurde.Sollte der Satellit erfolgreich in seine Umlaufbahn eingebracht werden, werde es etwa 50 Minuten nach dem Start zum ersten Kontakt mit der Bodenstation kommen.Der Start findet im Rahmen eines Projekts zur Sicherung eigener Spionagesatelliten statt, um eine bessere unabhängige Überwachung zu gewährleisten.Der erste Spionagesatellit Südkoreas war am 2. Dezember letzten Jahres auf einem Stützpunkt der US-Raumfahrtbehörde in Kalifornien mit einer SpaceX-Rakete in seine Umlaufbahn gebracht worden.Der zweite Satellit ist mit einem leistungsstarken Synthetic Aperture Radar (SAR) ausgestattet. Der Satellit unterscheidet sich damit in der Methode zur Erfassung von Bilddaten vom ersten Aufklärungssatelliten, der über Elektro-optische/Infrarot-Systeme verfügt.Das Verteidigungsministerium plant, dieses Jahr einen weiteren SAR-Satelliten und nächstes Jahr zwei weitere zu starten.