Japanischer Premier: Annäherungen auf hochrangiger Ebene für Spitzentreffen mit Nordkorea

Photo : YONHAP News

Nach Angaben des japanischen Ministerpräsidenten Fumio Kishida gibt es mit Nordkorea "Annäherungen auf hochrangiger Ebene", um ein Spitzentreffen zu verwirklichen.Das sagte der Regierungschef in einem am Sonntag veröffentlichten Interview mit dem US-amerikanischen Sender CNN. Kishida befindet sich zurzeit zu einem Staatsbesuch in den USA.Tokio strebe ihm zufolge einen Gipfel an, um "unerledigte Angelegenheiten" zu klären und ein stabiles Verhältnis der beiden Staaten zueinander zu fördern.Zu den unerledigten Angelegenheiten zählt offenbar auch die Frage der von Nordkorea entführten japanischen Staatsbürger. Nordkoreas Nuklear- und Raketenentwicklung dürfte ebenfalls darunter fallen.Kishida sagte in dem Interview weiter, dass der Aufbau von Japans Abschreckung und Kapazitäten für eine Reaktion für die Allianz mit den USA entscheidend seien. Er äußerte die Hoffnung, dass die USA dies verstehen werden und beide Länder zusammenarbeiten können, um Frieden und Stabilität in der Region zu fördern.In Japans Nachbarschaft gebe es Länder, die ballistische Raketen und Nuklearwaffen entwickelten. Andere würden auf undurchsichtige Weise ihre Verteidigungsfähigkeit stärken. Auch gebe es Versuche, den Status quo sowohl im Ostchinesischen als auch im Südchinesischen Meer zu verändern. Die von Nordkorea und China ausgehende Sicherheitsbedrohung habe Japan zu einer Änderung seiner Verteidigungspolitik veranlasst.Die wachsenden Beziehungen zwischen Nordkorea und Russland seien im Hinblick auf die internationale Ordnung und Stabilität "Besorgnis erregend", sagte Kishida in dem Interview weiter.