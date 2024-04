Seoul: Nordkorea bereitet Start seines zweiten Aufklärungssatelliten vor

Photo : YONHAP News

Nordkorea bereitet einer südkoreanischen Militärquelle zufolge den Start seines zweiten militärischen Aufklärungssatelliten vor.Anzeichen hierfür seien in diesem Jahr beobachtet worden.Der südkoreanische Verteidigungsminister Shin Won-sik sagte diesbezüglich am Montag, man habe ursprünglich die Möglichkeit eines nordkoreanischen Satellitenstarts im März genauer verfolgt. Anscheinend würden jedoch technische Ergänzungen vorgenommen.Sollten diese reibungslos vorgenommen werden, könnte der Start Mitte April erfolgen. Der 15. April (Geburtstag von Staatsgründer Kim Il-sung) sei für Nordkorea ein besonderer Tag, deshalb strebe das Land offenbar einen Satellitenstart um diesen Tag herum an. Im Falle einer weiteren Verzögerung sei mit Ende April zu rechnen, sagte Shin weiter.Nordkorea hatte im vergangenen November seinen ersten militärischen Aufklärungssatelliten Malligyong-1 erfolgreich in seine Umlaufbahn gebracht. Das Land hatte angekündigt, dieses Jahr drei weitere Spionagesatelliten zu starten.Es gilt als wahrscheinlich, dass Nordkorea die Satellitenstarts mit russischer Unterstützung vorbereitet. Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un und der russische Präsident Wladimir Putin haben seit ihrem Treffen im vergangenen September enge bilaterale Beziehungen in verschiedenen Bereichen demonstriert.