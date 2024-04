Präsidialamt bewertet Bemühungen der Ärzteschaft um Einholung von Meinungen positiv

Photo : YONHAP News

Das Präsidialamt hat sich positiv zum Plan von Ärzteorganisationen geäußert, nach den Parlamentswahlen eine gemeinsame Pressekonferenz zu geben.Man denke, dass es bei den Bemühungen der Ärzteschaft um die Einholung von Meinungen Fortschritte gegeben habe, sagte der präsidiale Chefsekretär für Sozialpolitik, Jang Sang-yoon, am Montag. Das Präsidialamt stehe solchen Bemühungen positiv gegenüber.Er bewertete auch das Treffen zwischen Präsident Yoon Suk Yeol und Park Dan, dem Leiter des Dringlichkeitsausschusses der Vereinigung von Assistenzärzten KIRA, in der vergangenen Woche positiv. Damit sei ein Dialog mit den Assistenzärzten, Akteuren der kollektiven Aktionen, in die Wege geleitet worden.Hinsichtlich der Forderung der Ärzteschaft, den Regierungsplan für zusätzliche Medizinstudienplätze von Grund auf neu zu überprüfen, sagte er, Diskussionen seien möglich. Hierfür sollten die medizinischen Kreise auf einer vernünftigen Grundlage Meinungen einholen und Vorschläge machen.Zur Bildung eines Beratungsgremiums zur Erörterung der Reformen im Medizinbereich hieß es, man könnte bald einen konkreten Plan vorlegen.