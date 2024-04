Außenminister: Südkorea, China und Japan sprechen über Termin für trilaterales Gipfeltreffen

Photo : YONHAP News

Nach Angaben von Außenminister Cho Tae-yul stimmen sich Südkorea, China und Japan über den Zeitplan für das nächste trilaterale Gipfeltreffen ab.Diese Bemerkung machte Cho bei einem Treffen mit Lee Hee-sup, dem Generalsekretär des Trilateralen Kooperationssekretariats (TCS), teilte das südkoreanische Außenministerium am Dienstag mit.Er hoffe, dass das TCS durch Personal- und Kulturaustauschprogramme zur Förderung des gegenseitigen Verständnisses und der Freundschaft zwischen künftigen Generationen der drei Länder beitragen wird.Generalsekretär Lee sagte, er werde sich für die Stärkung der Grundlage der trilateralen Zusammenarbeit und einen erfolgreichen trilateralen Gipfel einsetzen.Das TCS wurde 2011 in Seoul offiziell ins Leben gerufen. Dabei fungieren Diplomaten der drei Länder im Zweijahresturnus als Generalsekretär.Die drei Länder sprechen derzeit über ein trilaterales Gipfeltreffen in Seoul Ende Mai. Ein solches Treffen kam seit Dezember 2019 nicht mehr zustande. Grund sind die angespannten Beziehungen zwischen den Ländern und die Corona-Pandemie.