Südkorea erhält konsularischen Zugang zu Spionageverdächtigem in Russland

Photo : YONHAP News

Südkorea hat erstmals konsularischen Zugang zu einem Landsmann erhalten, der in Russland wegen Spionagevorwürfen inhaftiert wurde.Ein Mitarbeiter der südkoreanischen Botschaft in Russland habe am Montag (Ortszeit) mit dem Missionar mit Nachnamen Baek sprechen können, teilte ein Sprecher des Außenministeriums mit.Die Regierung wolle weiterhin erforderlichen konsularischen Beistand leisten, hieß es.Das Treffen kam rund drei Monate nach der Festnahme des Südkoreaners durch den Föderalen Dienst für Sicherheit der Russischen Föderation (FSB), einen russischen Inlandsgeheimdienst, im Januar zustande.Baek hatte humanitäre Hilfe für nordkoreanische Arbeiter in der russischen Region Primorje geleistet. Er wurde im Januar in Wladiwostok festgenommen und sitzt zurzeit im Untersuchungsgefängnis Lefortowo in Moskau.Er ist der erste Südkoreaner, der in Russland wegen Spionagevorwürfen festgenommen wurde.