Parteien absolvieren vor morgiger Parlamentswahl Endspurt

Photo : KBS News

Der offizielle Wahlkampf für die Parlamentswahlen am morgigen Mittwoch geht am Dienstag zu Ende.Bis dahin wollen Regierungspartei und Oppositionslager alles daran setzen, mehr Stimmen auf sich zu vereinigen.Der Interimschef der regierenden Partei Macht des Volks (PPP), Han Dong-hoon, plant heute 14 Wahlkampfauftritte in Seoul, wo in vielen Wahlkreisen ein Kopf-an-Kopf-Rennen erwartet wird.Wie verlautete, werde er vor allem die heiß umkämpften Wahlkreise entlang des Flusses Han in Seoul, den sogenannten „Hangang-Gürtel“, und Gebiete, in denen die oppositionelle Minjoo-Partei DP stark ist, besuchen.Der DP-Vorsitzende Lee Jae-myung wird mit einem abschließenden Auftritt vor dem Bahnhof Yongsan in Seoul die offizielle Wahlkampagne beenden.Die führende Oppositionspartei feierte auch den Beginn ihres offiziellen Wahlkampfs vor dem Bahnhof Yongsan, der sich in der Nähe des Präsidialamtes befindet. Die Wahl des Ortes für beide Veranstaltungen wird als Strategie betrachtet, um die Forderung zu unterstreichen, dass die Regierung zur Rechenschaft gezogen werden muss.