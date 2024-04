Elf weitere Südkoreaner aus Haiti ausgeflogen

Photo : KBS News

Elf weitere Südkoreaner sind aus dem von Bandengewalt erschütterten Haiti ausgeflogen worden.Das Außenministerium teilte am Montag mit, dass Unterstützung geleistet worden sei, damit elf Südkoreaner mit dem Hubschrauber in die Dominikanische Republik gebracht werden konnten. Sie hätten die haitianische Hauptstadt Port-au-Prince verlassen wollen.Für den Schutz der Sicherheit der in Haiti verbleibenden Südkoreaner wurden keine Einzelheiten zu der Evakuierung genannt.Dies stellt die zweite Evakuierung von Südkoreanern aus Haiti dar. Zuvor waren am 26. März zwei Südkoreaner mit Unterstützung der Dominikanischen Republik aus Haiti ausgeflogen worden.In Haiti halten sich zurzeit etwa 60 Südkoreaner auf. Es handelt sich überwiegend um Firmenangestellte oder Missionare.Die Bandengewalt, die Anfang März eskaliert war, hat den karibischen Inselstaat ins Chaos gestürzt. Inzwischen hat der Premierminister seinen Rücktritt angekündigt.