Acht koreanische Filme bei Brüsseler Filmfestival im Wettbewerb

Photo : YONHAP News

Acht koreanische Filme sind in verschiedene Wettbewerbskategorien beim diesjährigen Brussels International Fantastic Film Festival (BIFFF) aufgenommen worden.Laut dem Koreanischen Kulturzentrum in Belgien stehen „Exhuma“ und „The Sin“ im internationalen Wettbewerb für Langfilme beim 42. BIFFF, das vom 9. bis 21. April stattfindet.„Devils“ und „Don´t Buy the Seller“ konkurrieren in der Thriller-Sektion. „Dr. Cheon and the Lost Talisman“ und „Sleep“ wurden in der Sektion Neulings-Regisseure nominiert.„4PM“ konkurriert in der Sektion Experimentalfilme, während „Home“ im internationalen Wettbewerb für Kurzfilme steht.Das BIFFF zählt neben dem Sitges Film Festival in Spanien und dem Fantasporto in Portugal zu den drei wichtigsten Filmschauen für Genrefilme.