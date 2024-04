Präsident Yoon verspricht Einsatz für Halbleiterindustrie

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat die Bedeutung des Halbleiterwettbewerbs unterstrichen.Die Regierung wird die Investitionsanreize für die Halbleiterindustrie von Grund auf überprüfen, sagte Yoon am Dienstag auf einer Sitzung zur Überprüfung anstehender Angelegenheiten im Halbleitersektor.In Bezug auf die im Januar präsentierten Pläne für die Schaffung eines „Halbleiter-Megaclusters“ mit Investitionen in Höhe von 622 Billionen Won (459 Milliarden Dollar) forderte er, für den Erfolg des Projekts alle Kräfte der Nation zu bündeln.Yoon wies darauf hin, dass sich der Schwerpunkt des Halbleitermarkts rasch auf KI-Halbleiter verlagert. Damit sich Südkorea im künftigen Halbleitermarkt gleich eine Vorherrschaft sichern könne, müsse die Strategie minutiös überprüft werden.So wie Südkorea in den letzten 30 Jahren die Welt mit Speicherchips dominiert habe, werde es in den nächsten 30 Jahren mit KI-Halbleitern einen neuen Halbleiter-Mythos schreiben, sagte er. Er kündigte an, eine KI-Halbleiter-Initiative voranzutreiben, damit Südkorea den Markt für KI-Halbleiter erobern könne.