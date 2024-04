22. Parlamentswahlen haben begonnen

Photo : YONHAP News

Die 22. Parlamentswahlen haben um 6.00 Uhr am Mittwoch begonnen.Heute werden insgesamt 300 Abgeordnete gewählt, darunter 254 durch Direktwahl und 46 durch Listenwahl.Die Stimmabgabe ist bis 18 Uhr möglich. Die Stimmenauszählung beginnt, sobald die Wahlurnen in den 254 Wahllokalen eingetroffen sind.Bei der Listenwahl werden die 51,7 cm langen Stimmzettel per Hand ausgezählt. Nach der Auszählung wird die Wahlkommission die Sitze entsprechend dem Verhältnis der Stimmenanteile zuteilen.An der vorzeitigen Stimmabgabe am vergangenen Freitag und Samstag nahmen 13,84 Millionen der 44,28 Millionen Wahlberechtigten teil. Damit ist eine Rekordbeteiligung von 31,28 Prozent verzeichnet worden.Es ist das erste Mal, dass bei der vorzeitigen Stimmabgabe für Parlamentswahlen die 30-Prozent-Schwelle überschritten wurde.