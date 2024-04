Präsident Yoon will Wahlergebnisse in Demut akzeptieren, Ministerpräsident bietet Rücktritt an

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Seok Yeol will das Ergebnis der Parlamentswahl und die damit verbundenen Forderungen der Bürger in Demut akzeptieren.Er werde sich dafür einsetzen, dies bei seiner Staatsführung umfassend zu berücksichtigen und die Stabilität der Wirtschaft und des Lebens der Bürger sicherzustellen.Dies teilte der Chefsekretär des Präsidialamtes Lee Kwan-sub am Donnerstagvormittag mit.Unterdessen kündigten der Chefsekretär sowie die Chefberater des Präsidenten ihren Rücktritt an. Sie hätten dem Präsidenten ein entsprechendes Gesuch eingereicht, sagte ein ranghoher Beamter des Präsidialamtes.Ministerpräsident Han Deok-soo habe sich ebenfalls zum Rücktritt bereit erklärt, hieß es.