ADB belässt Wachstumsprognose für Südkorea für 2024 bei 2,2 Prozent

Photo : YONHAP News

Die Asiatische Entwicklungsbank (ADB) hat ihre Prognose für das koreanische Wirtschaftswachstum im laufenden Jahr unverändert bei 2,2 Prozent belassen.Nach Angaben des Finanzministeriums erwartete die ADB in ihrem am Donnerstag veröffentlichten Wirtschaftsausblick für Asien 2024, dass das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) Südkoreas dieses Jahr um 2,2 Prozent wachsen werde.Damit wurde die im vergangenen Dezember vorgelegte Prognose beibehalten. Für das kommende Jahr rechnete die Organisation mit 2,3 Prozent Wachstum.Die Prognose zur Inflationsrate in Südkorea in diesem Jahr wurde ebenfalls unverändert bei 2,5 Prozent belassen. Nächstes Jahr soll sich die Inflation bei zwei Prozent stabilisieren.Als führender Anbieter von Speicherchips profitiere Südkorea von der rasch steigenden Nachfrage nach Speicherchips im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz, so die ADB.Die ADB korrigierte unterdessen ihre Prognose für das Wirtschaftswachstum in Asien in diesem Jahr um 0,1 Prozentpunkte auf 4,9 Prozent nach oben. Trotz der Konjunkturverlangsamung in China werde sich ein stabiler Wachstumstrend aufgrund der Erholung von Halbleiterexporten und des Wachstums in Indien fortsetzen, so die Begründung.