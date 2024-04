Interimschef der Regierungspartei tritt nach Wahlniederlage zurück

Photo : YONHAP News

Der Interimschef der regierenden Partei Macht des Volks (PPP), Han Dong-hoon, hat seinen Rücktritt angekündigt.Nach der Niederlage seiner Partei bei den Parlamentswahlen am Mittwoch teilte Han seine Entscheidung auf einer Pressekonferenz am Donnerstag mit.Das Volk habe immer recht. Er entschuldige sich beim Volk im Namen seiner Partei, die nicht genügt habe, um vom Volk gewählt zu werden, sagte er.Er akzeptiere den Willen des Volks unbedingt und übe sich in Selbstreflexion. Er übernehme die volle Verantwortung für das Wahlergebnis und trete als Interimschef zurück.Er gratuliere allen Gewählten, einschließlich denen der Opposition. Er bitte sie, eine Politik nach dem Willen des Volkes zu betreiben, hieß es weiter.Nach dem Rücktritt des Parteivorsitzenden Kim Gi-hyeon im vergangenen Dezember war Han als Justizminister zurückgetreten und wurde Interimschef der Regierungspartei.