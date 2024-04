Oppositionschef Lee bedankt sich nach Wahlsieg beim Volk für Unterstützung

Photo : KBS News

Der Vorsitzende der oppositionellen Minjoo-Partei DP, Lee Jae-myung, hat sich bei der Bevölkerung für ihren Sieg bei den Parlamentswahlen bedankt.Der Sieg bei den Parlamentswahlen sei kein Sieg der DP, sondern der des Volks, sagte Lee bei der Veranstaltung zur Auflösung des Wahlkampfkomitees der Partei am Donnerstag.Er bedanke sich herzlich für die Unterstützung und Ermutigung. Damit sei das Ziel der Partei, die Mehrheit zu erreichen, übertroffen worden, hieß es.Er versprach, dass die DP dem in jeder Stimme aus dem Volk enthaltenen wertvollen Willen folgen werde. Die Partei werde ihr Bestes geben, um die nationalen Krisen zu bewältigen. Sie werde sich dafür einsetzen, dass die 22. Nationalversammlung die Führung übernimmt, um eine bessere Zukunft zu gestalten.Bei den Parlamentswahlen am Mittwoch sicherte sich die DP 161 Direktmandate. Ihre Satellitenpartei Demokratische Union gewann 14 Listenmandate. Die Nationalversammlung hat 300 Sitze.