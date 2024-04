Nordkorea feiert 12. Jahrestag der Ernennung von Kim Jong-un zum Ersten Sekretär der Arbeiterpartei

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat am Donnerstag zum zwölften Jahrestag der Ernennung von Machthaber Kim Jong-un zum Ersten Sekretär der Arbeiterpartei dessen Errungenschaften gewürdigt.Es wurden Loyalität und Gehorsam gegenüber ihm verlangt. Man müsse ihn politisch, ideologisch und mit dem eigenen Leben verteidigen und schützen, hieß es.Das Parteiorgan „Rodong Sinmun“ schrieb in einem Leitartikel, dass Kim mit seinem genialen Scharfsinn und der außergewöhnlichen Führungskompetenz die Folgen der langfristigen Sanktionen und der Ausgrenzungsbestrebungen der feindlichen Mächte habe überwinden können. Er habe die Kraft und den Status des Landes auf den Höhepunkt gebracht.Das Staatsfernsehen KCTV strahlte ein Interview mit einem Abteilungsleiter des Koreanischen Revolutionsmuseums aus. Dieser brachte seinen Respekt vor Kim Jong-un zum Ausdruck.In dem Museum in Pjöngjang werden die verstorbenen Staatsführer Kim Il-sung und Kim Jong-il geehrt. Im Jahr 2022 wurde dort ein Ausstellungsraum eingerichtet, der den Errungenschaften von Kim Jong-un gewidmet ist.Nach dem Tod seines Vaters Kim Jong-il im Dezember 2011 wurde Kim Jong-un am 30. jenes Monats der Oberste Befehlshaber der nordkoreanischen Streitkräfte und kam de facto an die Macht. Es wird jedoch angenommen, dass die offizielle Machtübernahme mit seiner Wahl zum Ersten Sekretär der Arbeiterpartei am 11. April 2012 und zum Ersten Vorsitzenden der Nationalen Verteidigungskommission am 13. April vollzogen wurde.