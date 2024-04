Südkorea und USA bekräftigen Plan für Übung zu Szenario von Nordkoreas Atomwaffeneinsatz

Photo : YONHAP News

Südkorea und die USA haben ihren Plan zur Abhaltung einer gemeinsamen Tabletop-Übung für eine bessere Reaktion auf die atomare Bedrohung aus Nordkorea bekräftigt.Dabei soll ein Atomwaffeneinsatz Nordkoreas simuliert werden.Beide Länder hätten den Plan während ihres 24. Integrierten Verteidigungsdialogs (KIDD) am Donnerstag (Ortszeit) in Washington bekräftigt, teilte das US-Verteidigungsministerium mit.Die Durchführung einer Table Top Exercise (TTX), Stabsrahmenübung, die ein Szenario des Atomwaffeneinsatzes Nordkoreas widerspiegelt, war bei der letzten Beratung der Nuklearen Beratungsgruppe (NCG) beider Länder vereinbart worden.Die US-Seite bekräftigte beim KIDD ihr Engagement für die Verteidigung Südkoreas unter Berücksichtigung der gesamten Bandbreite an militärischen Fähigkeiten, darunter auch nukleare Fähigkeiten. Auch wurde die Position bekräftigt, dass jeder nukleare Angriff Nordkoreas auf die Verbündeten inakzeptabel sei und dass ein solcher Angriff das Ende des Regimes Kim Jong-un zur Folge haben werde.An dem Treffen nahmen Cho Chang-rae, Südkoreas stellvertretender Verteidigungsminister für Politik, Ely Ratner, stellvertretender US-Verteidigungsminister für indopazifische Sicherheitsangelegenheiten, und weitere Beamte aus den Bereichen Diplomatie und Verteidigung beider Länder teil.Beide Seiten teilten die Ansicht, dass die trilaterale Zusammenarbeit mit Japan sehr wichtig sei, um die von Südkorea und den USA geteilten Sicherheitsziele auf der koreanischen Halbinsel und im indopazifischen Raum zu erreichen. Sie einigten sich, durch trilaterale Verteidigungsgespräche die Kooperation zu vertiefen.