Südkorea nimmt erstmals an Treffen der Geberplattform für Ukraine MDCP teil

Photo : YONHAP News

Südkorea hat zum ersten Mal an einem Treffen der internationalen Plattform für die Geberkoordinierung des Wiederaufbaus der Ukraine MDCP teilgenommen.Kang Seok-hee, der südkoreanische Regierungsvertreter für die Wiederaufbauhilfe für die Ukraine, habe an der jüngsten Sitzung des Lenkungsausschusses der MDCP, Multi-agency Donor Coordination Platform for Ukraine, teilgenommen, teilte das Außenministerium mit. Das Treffen habe am Mittwoch in Kiew stattgefunden.Dem Ministerium zufolge erklärte Kang, dass Südkorea den mittel- und langfristigen Wiederaufbau in der Ukraine in verschiedenen Bereichen unterstützen wolle, in denen es Stärken habe. Genannt wurden Infrastruktur, Gesundheitswesen und Bildung.Die MDCP wurde im Januar 2023 auf Initiative der G7 ins Leben gerufen, um die Finanzhilfe für die Ukraine und mittel- und langfristige Wiederaufbaupläne zu koordinieren und über Reformen in dem Land zu diskutieren. Südkorea trat der Plattform im Februar dieses Jahres bei.Das Land hatte beschlossen, der Ukraine dieses Jahr weitere 300 Millionen Dollar und ab nächstem Jahr zwei Milliarden Dollar mittel- und langfristig zur Verfügung zu stellen.