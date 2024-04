Offenbar erneut Schiffstransporte zwischen Nordkorea und Russland

Photo : YONHAP News

Erneut sind Anzeichen für illegale Waffen- und Öltransporte zwischen Nordkorea und Russland beobachtet worden.Entsprechende Satellitenaufnahmen veröffentlichte die in Washington ansässige Denkfabrik Zentrum für Strategische und Internationale Studien (CSIS) am Mittwoch (Ortszeit).Auf einem Bild ist zu sehen, dass sich ein Schiff am 7. April im Hafen von Wostotschny im russischen Fernen Osten befindet. Es handelt sich offenbar um das unter nordkoreanischer Flagge fahrende Frachtschiff Paek Yang San 1.Der Paek Yang San 1 wurde von den Vereinten Nationen die Verwicklung in illegale Öllieferungen an Nordkorea vorgeworfen.Auf einem anderen Satellitenfoto, ebenfalls vom 7. April, ist ein Schiff, angeblich das russische Frachtschiff Maria, im nordkoreanischen Hafen von Rajin zu sehen.Die Maria steht auf der Sanktionsliste des Amtes für Kontrolle von Auslandsvermögen des US-Finanzministeriums. Das Schiff steht im Verdacht, militärische Ausrüstung und Waffen von Nordkorea nach Russland befördert zu haben.