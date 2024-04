Nach Wahlniederlage erwägt Präsident Yoon umfassenden Personalwechsel

Photo : YONHAP News

Auf die herbe Niederlage der Regierungspartei bei den Parlamentswahlen wird Staatspräsident Yoon Seok Yeol mit einem umfassenden Personalwechsel reagieren.Ein Sprecher des Präsidialamtes sagte, dass Yoon bald über das Rücktrittsgesuch von Ministerpräsident Han Duck-soo sowie des Chefsekretärs des Präsidialamtes Lee Kwan-sub entscheiden werde.Diese beiden ranghohen Politiker sowie die Chefberater des Präsidenten hatten sich am Donnerstagvormittag zum Rücktritt bereit erklärt, um aus den Wahlergebnissen Konsequenzen zu ziehen.Dem Sprecher zufolge wird Präsident Yoon nächste Woche seine offizielle Stellungnahme zu den Wahlergebnissen veröffentlichen. Der Präsident verbringe auch heute Zeit mit der Selbstreflexion und Nachdenken, hieß es.Yoon hatte am Donnerstag seine erste Reaktion veröffentlicht. Er wolle das Ergebnis der Parlamentswahl und die damit verbundenen Forderungen der Bürger in Demut akzeptieren, hieß es.