US-Diplomatin äußert Entschlossenheit für neuen Mechanismus zur Überwachung von Nordkorea-Sanktionen

Photo : YONHAP News

Die USA wollen bei ihren Bemühungen um einen neuen Überwachungsmechanismus für die Umsetzung der Nordkorea-Sanktionen nicht nachlassen, auch wenn Russland und China sich dagegen sperren.Entsprechend entschlossen äußerte sich die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Linda Thomas-Greenfield, auf einer Pressekonferenz am Mittwoch in Seoul.Hintergrund ist das auslaufende Mandat des Expertengremiums für den Sanktionsausschuss des UN-Sicherheitsrats zu Nordkorea Ende April.In Bezug auf Alternativen für das Gremium betonte sie erneut, dass die Überwachung der Bemühungen Nordkoreas zur Umgehung von Sanktionen fortgesetzt werden müsse.Zuvor hatte sie beim Besuch in der demilitarisierten Zone (DMZ) in Paju am Dienstag gesagt, dass alle möglichen Optionen in- und außerhalb des UN-Systems überprüft würden, damit die Umsetzung der Nordkorea-Sanktionen auch mit dem Ende des Mandats des Expertengremiums kontrolliert werde. Sie schloss die Möglichkeit nicht aus, dass westliche Länder dabei die Federführung übernehmen, auch wenn Russland und China nicht mitmachen.Die Diplomatin sagte hierzu am Mittwoch, dass aus ihrer Sicht schließlich ein Mechanismus gefunden werde.Thomas-Greenfield schließt am Mittwoch ihren viertägigen Besuch in Südkorea ab und reist nach Japan weiter.