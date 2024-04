Regierungschefs Südkoreas und Japans tauschen sich über bilaterale Kooperation aus

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Seok Yeol und der japanische Premierminister Fumio Kishida haben sich darauf verständigt, durch die bilaterale Zusammenarbeit sowie trilaterale Kooperation mit den USA zum Frieden in der Region beizutragen.Bei ihrem Telefongespräch am Mittwochabend teilten sie die Ansicht, dass die Instabilität nicht nur im indopazifischen Raum und im Umfeld der koreanischen Halbinsel, sondern weltweit drastisch zunimmt.Kishida erläuterte außerdem die Ergebnisse seines jüngsten Besuchs in den USA. Er wolle auf der Grundlage der soliden Kooperation zwischen Südkorea, Japan und den USA auf diverse globale Ereignisse reagieren. Insbesondere mit Südkorea wolle er enger kooperieren, hieß es.Yoon und Kishida wollten darüber hinaus in der Nordkorea-Frage die bilaterale Zusammenarbeit sowie die Kooperation mit den USA weiter vertiefen.