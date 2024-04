Nordkorea kritisiert Asien-Reise von US-Botschafterin bei UN als Betteltour

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat die Asien-Reise der US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Linda Thomas-Greenfield, als Betteltour kritisiert.Damit sollten geschwächte illegale Sanktionen gegen Pjöngjang verschärft werden, wurde Nordkoreas Vizeaußenminister Kim Son-gyong am Freitag von der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA zitiert.Thomas-Greenfield unternehme letzte Anstrengungen für eine Druckausübung, werde aber nur kühle Reaktionen und Spott der internationalen Gemeinschaft ernten, sagte der für internationale Organisationen zuständige Vizeminister weiter.Die US-Diplomatin war diese Woche zu einem viertägigen Besuch in Südkorea und reiste am Donnerstag nach Japan weiter. Ein wichtiges Thema der Reise ist der Ausschuss für die Überwachung der Nordkorea-Sanktionen der Vereinten Nationen. Dessen Arbeit muss zum 30. April eingestellt werden, da eine Verlängerung des Mandats an Russlands Veto gescheitert war.Bei einem Besuch der demilitarisierten Zone DMZ am Dienstag hatte Thomas-Greenfield gesagt, die USA würden unkonventionelle Optionen mit Südkorea und anderen Regierungen erwägen, um die Umsetzung der Nordkorea-Sanktionen weiter überwachen zu können.Nordkorea unterliegt wegen seines Nuklear- und Raketenprogramms scharfen Sanktionen. Dem Land sind daher unter anderem die Ausfuhren von Kohle und anderen Bodenschätzen verboten.