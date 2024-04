Britische Abgeordnete fordern Aufmerksamkeit für Frage der Zwangsrückführungen nordkoreanischer Flüchtlinge durch China

Photo : YONHAP News

Eine britische Parlamentariergruppe hat einen Brief an Außenminister David Cameron geschickt, um seine Aufmerksamkeit auf die Zwangsrückführung nordkoreanischer Flüchtlinge durch China zu lenken.Die Co-Vorsitzenden der parteiübergreifenden Parlamentariergruppe zu Nordkorea (APPG NK), David Alton (Oberhaus) und Geoffrey Clifton-Brown (Unterhaus), setzten das Schreiben im Namen ihrer 20 Mitglieder auf.In dem Schreiben, das am Donnerstag (Ortszeit) auf ihrer Website veröffentlicht wurde, erklärten die Abgeordneten, dass China seit etwa 20 Jahren nordkoreanische Flüchtlinge zurückgeführt habe. Dies habe zur Inhaftierung von Hunderttausenden von Menschen in nordkoreanischen Gefangenenlagern und zur Verletzung ihrer Menschenrechte geführt.China sollte das Völkerrecht einhalten und die Verpflichtungen nach dem Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge aus dem Jahr 1951 erfüllen, forderte die Gruppe. Verlangt wurde, den Flüchtlingen eine sichere Durchreise über Drittländer zu ermöglichen, damit sie schließlich nach Südkorea gelangen können.Die Gruppe stellte den Fall von Kim Kyu-li, einer aus Nordkorea Geflüchteten in Großbritannien, vor, die um Hilfe für die Rettung ihrer von China abgeschobenen Schwester gebeten hat. Die Gruppe bat Cameron um ein Treffen mit Kim und ihren Co-Vorsitzenden.Die APPG NK ist eine 20-köpfige Parlamentariergruppe und setzt sich für Menschenrechte und Demokratie in Nordkorea ein.