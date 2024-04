IWF: Wachstumsverlangsamung in China bedeutet großes Risiko für asiatische Länder

Photo : YONHAP News

Die Wachstumsverlangsamung der chinesischen Wirtschaft ist nach Einschätzungen des Internationalen Währungsfonds (IWF) ein großes Risiko für asiatisch-pazifische Länder.Auf mögliche Gefahren wies Krishna Srinivasan, Direktor der Abteilung Asien und Pazifik des IWF, auf einer Pressekonferenz zum Wirtschaftsausblick in der asiatisch-pazifischen Region am Donnerstag in Washington hin.Der IWF rechne mit 4,5 Prozent Wirtschaftswachstum für die asiatisch-pazifische Region in diesem Jahr. Das stelle eine Aufwärtskorrektur um 0,3 Prozentpunkte im Vergleich zu Oktober dar, sagte er.Zu Südkorea äußerte er, dass positive Impulse durch den Export erwartet würden. Sie würden zum Teil durch die hohe weltweite Nachfrage nach High-End-Halbleitern bewirkt. Die Binnennachfrage werde nur allmählich anziehen.Der IWF hat in seinem am Dienstag veröffentlichten Weltwirtschaftsausblick prognostiziert, dass die koreanische Wirtschaft dieses Jahr um 2,3 Prozent wachsen könnte.Für China ging die Organisation davon aus, dass sich das Wirtschaftswachstum infolge des Abschwungs auf dem Immobilienmarkt von 5,2 Prozent im vergangenen Jahr auf 4,6 Prozent in diesem Jahr und 4,1 Prozent im kommenden Jahr weiter verlangsamen werde.Eine länger anhaltende Verlangsamung in China wäre eine schlechte Nachricht für die Region, warnte Srinivasan.