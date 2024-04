UN genehmigen Hilfslieferung der WHO an Nordkorea

Photo : KBS News

Die Vereinten Nationen haben einen Plan der Weltgesundheitsorganisation (WHO) für eine Hilfslieferung an Nordkorea genehmigt.Wie am Freitag bestätigt wurde, habe der Sanktionsausschuss des UN-Sicherheitsrats zu Nordkorea am 1. April einem Antrag der WHO auf eine Sanktionsausnahme für eine Hilfslieferung stattgegeben. Die Organisation plant, 62 Mehrzweckzelte und 175 Infrarot-Thermometer an das Land zu schicken.Laut dem Genehmigungsschreiben des Sanktionsausschusses dürfen Zelte und Thermometer bis zum 1. Januar nächsten Jahres nach Nordkorea gebracht werden. Die Waren werden über Dubai zu den Häfen von Nampo und Sinuiju in Nordkorea befördert.Darin steht, dass die WHO auf Ersuchen des nordkoreanischen Gesundheitsministeriums darum gebeten habe, die Lieferung der genannten Güter an Nordkorea zu erlauben.Nordkorea hatte aufgrund der Corona-Pandemie seine Grenzen geschlossen. Mittlerweile öffnet das Land die Grenzen langsam wieder, Hilfsgüter internationaler Organisationen werden aber lediglich in begrenztem Maße akzeptiert.