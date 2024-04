Seoul: Verschiedene Optionen für Überwachung von Nordkorea-Sanktionen werden erwogen

Photo : YONHAP News

Südkorea erwägt laut seinem Außenministerium zusammen mit gleichgesinnten Ländern verschiedene Optionen für die Überwachung der Sanktionen gegen Nordkorea.Die Äußerung machte Ministeriumssprecher Lim Soo-suk am Donnerstag vor der Presse.Gefragt wurde nach der Position der Regierung zur Äußerung der US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Linda Thomas-Greenfield, dass die Schaffung eines alternativen Mechanismus zum Expertengremium zur Überwachung der Nordkorea-Sanktionen in der UN-Generalversammlung erwogen werde. Das Gremium für den UN-Sanktionsausschuss zu Nordkorea muss aufgrund des russischen Boykotts gegen die Mandatsverlängerung seine Arbeit bald einstellen.Die südkoreanische Regierung suche zusammen mit gleichgesinnten Ländern nach verschiedenen Möglichkeiten, um einen noch wirksameren Mechanismus zur Überwachung der Nordkorea-Sanktionen zu schaffen. Es stehe noch keine konkrete Richtung fest, sagte der Sprecher.Es werde erwartet, dass die Beratungen mit gleichgesinnten Nationen einige Zeit in Anspruch nehmen würden, fügte er hinzu.Linda Thomas-Greenfield hatte in einem Interview mit KBS am Mittwoch gesagt, dass gemeinsam mit dem UN-Generalsekretär die Schaffung einer neuen Organisation zur Überwachung der Nordkorea-Sanktionen auf Ebene der UN-Generalversammlung überprüft werde. Auch stehe die Option der Schaffung einer Organisation außerhalb der Vereinten Nationen offen.