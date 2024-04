Politik Yoon verspricht zum Jahrestag der April-Revolution Weiterentwicklung liberaler Demokratie

Zum Jahrestag der Revolution vom 19. April hat Präsident Yoon Suk Yeol den 19. April-Nationalfriedhof besucht, um der für die Demokratie Gestorbenen zu gedenken.



Bei seinem Besuch auf dem Friedhof in Seoul am Freitag habe Yoon an die Bedeutung der April-Revolution erinnert. Er habe versprochen, die durch die Revolution geschützte liberale Demokratie weiterzuentwickeln, teilte das Präsidialamt mit.



Viele Führungskräfte der Regierungspartei und des Oppositionslagers nahmen an einer Zeremonie zum 64. Jahrestag der April-Revolution teil, die am Freitagvormittag auf dem 19. April-Nationalfriedhof stattfand.



Beide Lager beteuerten einstimmig, den Geist der April-Revolution zu übernehmen. Sie kritisierten jedoch einander dafür, für Rückschritte der Demokratie zu sorgen.



Die regierende Partei Macht des Volks betonte in einem Sprecherkommentar, es stelle eine Pflicht dar, sich an den edlen Geist der April-Revolution zu erinnern und diesen zu übernehmen.



Der Sprecher warf zugleich der oppositionellen Minjoo-Partei DP vor, in der 21. Nationalversammlung mit deren vielen Mandaten als Waffe den Parlamentarismus beschädigt und damit auch die liberale Demokratie und den Geist der Verfassung gefährdet zu haben.



Die DP gedachte in einer schriftlichen Sprechermitteilung der edlen Opfer der Kämpfer für die Demokratie. Sie hätten heute vor 64 Jahren ihr Leben geopfert, um dem Unrecht und der Ungerechtigkeit von Diktator Rhee Syng-man Widerstand zu leisten.



Der Schutz der Demokratie bleibe jedoch immer noch eine Aufgabe für die Nation. Denn die Regierung Yoon Suk Yeol leugne und untergrabe die Errungenschaften der Demokratie, die das Volk errungen habe, kritisierte die Partei.