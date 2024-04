KCNA: Nordkorea führt Simulation zu nuklearem Gegenschlag durch

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat Übungen durchgeführt, bei denen ein nuklearer Gegenschlag simuliert wurde.In den Test unter Anleitung von Regimeführer Kim Jong-un waren auch supergroße Mehrfachraketenwerfer involviert, berichtete die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Dienstag.Die Übungen hätten demnach am Vortag stattgefunden. Dabei sei der Einsatz supergroßer Mehrfachraketenwerfer unter dem nationalen System für die Verwaltung von Atomwaffen “Haekbangashoe” oder “Atomzünder” erprobt worden.Laut KCNA waren die Übungen eine "klare Warnung" an die Feinde. Gleichzeitig wurden die jüngsten Militärübungen zwischen Südkorea und den USA als beständige militärische Provokationen durch feindselige Kräfte kritisiert.Bei der Übung am Montag sei simuliert worden, zu einem nuklearen Gegenschlag überzugehen, wenn die höchste Krisenstufe "Hwasanpalryong" herausgegeben wurde.Laut dem Agenturbericht flogen die Raketen 352 Kilometer weit und hätten die ins Ziel genommene Insel präzise getroffen. Kim habe sich angesichts der "mächtigsten" taktischen Atomwaffen und Übungen zufrieden gezeigt.Südkoreas Streitkräfte hatten gegen 15 Uhr am Montag den Abschuss mehrerer Kurzstreckenraketen im Gebiet Pjöngjang bemerkt. Die Geschosse gingen den Angaben zufolge im Ostmeer nieder.