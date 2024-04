USA verurteilen Nordkoreas Abschuss ballistischer Raketen

Photo : YONHAP News

Das US-Außenministerium hat den jüngsten Abschuss ballistischer Raketen durch Nordkorea verurteilt.Außenamtssprecher Matthew Miller erklärte am Montag (Ortszeit), dass der nordkoreanische Abschuss ballistischer Raketen gegen mehrere UN-Resolutionen verstößt.Miller betonte, dass die fortgesetzten Abschüsse ballistischer Raketen Nordkoreas eine ernsthafte Bedrohung für den regionalen und internationalen Frieden darstellen.Das Problem werde beim bevorstehenden Besuch von Außenminister Antony Blinken in China von Mittwoch bis Freitag auf der Agenda stehen.Nach Angaben des Vereinigten Generalstabs (JCS) in Südkorea wurden die Starts am Montag gegen 15.01 Uhr entdeckt. Dabei handelte es sich vermutlich um ballistische Kurzstreckenraketen.Die Raketen seien etwa 300 Kilometer weit geflogen und im Ostmeer niedergegangen.Es war der erste Start ballistischer Raketen Nordkoreas seit 20 Tagen. Am 2. April hatte Pjöngjang nach eigenen Angaben eine Hyperschall-Mittelstreckenrakete erprobt.