92 Prozent neuer Stellen im letzten Jahr von Frauen übernommen

Photo : KBS News

Mehr als 90 Prozent der im vergangenen Jahr neu geschaffenen Arbeitsplätze in Südkorea sind von Frauen übernommen worden.Das geht aus einem am Dienstag veröffentlichten Bericht des Koreanischen Unternehmensverbandes KEF hervor.Als wichtige Merkmale des Arbeitsmarktes in letzter Zeit wurden die gestiegene Zahl der weiblichen Erwerbstätigen sowie der Arbeitnehmer mit geringer Wochenstundenzahl sowie der Beschäftigungsrückgang bei jungen Menschen genannt.Letztes Jahr stieg die Zahl der Erwerbstätigen um 327.000, 303.000 der neu Angestellten waren Frauen. Ihr Anteil erreichte 92,7 Prozent.Es gab 1,26 Millionen Arbeitnehmer, die weniger als 15 Stunden in der Woche arbeiten. Dies entspricht dem höchsten Stand seit Beginn der entsprechenden Untersuchung.Die Zahl der jungen Berufstätigen ist unterdessen von November 2022 bis März 2024, den 17. Monat in Folge geschrumpft, damit so lange wie in den vergangenen zehn Jahren nicht mehr.Die Teamleiterin für Beschäftigungspolitik der KEF, Kim Sun-ae, betonte die Notwendigkeit, die Unterstützung für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erheblich zu stärken, damit eine höhere Erwerbsbeteiligung von Frauen und ein Wiederanstieg der Geburtenrate, eine anstehende nationale Angelegenheit, zusammenfallen könnten.