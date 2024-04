Seoul warnt Nordkorea vor Atomwaffeneinsatz

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Verteidigungsministerium hat Nordkorea vor einem Atomwaffeneinsatz gewarnt.Sollte Nordkorea versuchen, Nuklearwaffen einzusetzen, würde das nordkoreanische Regime sein Ende finden, warnte das Ressort am Dienstag.Nordkorea hatte am Montag Übungen abgehalten, bei denen mit supergroßen Mehrfachraketenwerfern mit einem Kaliber von 600mm ein nuklearer Gegenschlag simuliert wurde. Dazu teilte Seoul die Einschätzung mit, dass Nordkorea seine taktischen Atomwaffen noch nicht so weit verkleinert habe, dass sie auf dieses Waffensystem montiert werden könnten.Der Sprecher des Vereinigten Generalstabs Südkoreas, Lee Sung-jun, sagte am Dienstag, Nordkorea habe laut Informationen seine Experimente mit kleinen taktischen Atomwaffen noch nicht abgeschlossen.Die Starts mit Mehrfachraketenwerfern am Montag betrachtete er als Machtdemonstration gegen die laufenden gemeinsamen Übungen Südkoreas und der USA. Auch hätten sie offenbar zur Leistungsdemonstration für den Export des supergroßen Mehrfachraketenwerfers gedient.Der Sprecher des Verteidigungsministeriums, Jeon Ha-kyu, betonte, je länger Nordkorea seine Provokationen mit Atomwaffen und Raketen fortsetze, desto besser werden die Verwirklichung der erweiterten Abschreckung der USA und die Möglichkeiten des südkoreanischen Militärs zur Vorbeugung von Konflikten.