Südkorea und Rumänien einig über engere strategische Partnerschaft

Photo : YONHAP News

Südkorea und Rumänien werden ihre Zusammenarbeit in strategischen Bereichen wie Verteidigung und Verteidigungsindustrie sowie nukleare Stromerzeugung verstärken.Präsident Yoon Suk Yeol und sein rumänischer Amtskollege Klaus Johannis nahmen bei ihrem Treffen am Dienstag im Präsidialamt in Seoul eine gemeinsame Erklärung über die Verstärkung der strategischen Partnerschaft zwischen beiden Ländern an. Johannis war am Montag zu einem offiziellen Besuch in Südkorea eingetroffen.Beide Präsidenten hätten darin übereingestimmt, dass die strategische Partnerschaft verstärkt werden müsse, um neuen geopolitischen und geoökonomischen Krisen zu begegnen. Sie hätten über konkrete Kooperationsmöglichkeiten gesprochen, teilte das Präsidialamt mit.Vereinbart wurde, ein bilaterales Abkommen zur Verteidigungszusammenarbeit abzuschließen, um eine Kooperationspartnerschaft bei militärischer Ausbildung, gemeinsamem Training und technologischer Zusammenarbeit aufzubauen.Mit der Unterzeichnung einer Absichtserklärung über die Kooperation im Bereich Atomkraftwerke schufen beide Länder zudem eine Grundlage für die intensivere Kooperation auf diesem Gebiet.Außerdem wurde vereinbart, in weiteren Bereichen, darunter Handel und Investitionen, Wissenschaft und Technologie, Umwelt und Hafeninfrastruktur, den Austausch zu vertiefen.