Erstes formelles Industrieministertreffen Südkoreas und Japans seit sechs Jahren

Photo : YONHAP News

Die Industrieminister Südkoreas und Japans haben sich bei ihrem Treffen am Montag darauf geeinigt, die wirtschaftliche Kooperation auf Regierungs- und ziviler Ebene zu verstärken.Der südkoreanische Minister für Handel, Industrie und Energie, Ahn Duk-geun, kam am Montag in Tokio mit dem japanischen Minister für Wirtschaft, Handel und Industrie, Ken Saito, zusammen.Beide Minister erörterten die Umsetzung der Vereinbarungen zwischen ihren Regierungschefs und Maßnahmen für die künftige Kooperation.Ahn sagte zum Auftakt des Treffens, Südkorea und Japan entwickelten sich zu Partnern, die einander vertrauen und sich aufeinander verlassen könnten. Zum jetzigen Zeitpunkt seien eine enge Partnerschaft und die bilaterale Kooperation sehr wichtig, um die komplexe globale Krise zu überwinden.Saito sagte, beide Länder hätten viele gemeinsame Herausforderungen und ein großes Kooperationspotenzial. Genannt wurden stark komplementäre Industriebranchen, die auslandsabhängige Energieversorgung und die Verwirklichung der Dekarbonisierung.Das Treffen war das erste formelle Industrieministertreffen zwischen Südkorea und Japan seit 2018.