Kospi verliert 0,24 Prozent auf 2.623,02 Zähler

Der Leitindex Kospi hat am Dienstag 0,24 Prozent auf 2.623,02 Zähler verloren.Die Anleger hätten trotz steigender Kurse an der Wall Street am Vortag Gewinne mitgenommen, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Yonhap zitierte Han Ji-yong von Kiwoom Securities, wonach weiterhin Variablen zu berücksichtigen seien, bis vollständige Zuversicht für einen Aufwärtstrend herrschen könne.Vorsicht der Anleger vor der Bekanntgabe der Quartalsberichte von Großunternehmen wie SK hynix und Hyundai Motor könnten den Aufwärtstrend vorerst begrenzen, wurde der Experte weiter zitiert.