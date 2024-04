Erster Kontakt zwischen Südkoreas Nanosatellit und Bodenstation

Photo : YONHAP News

Der am Mittwoch ins Weltall beförderte südkoreanische Nanosatellit hat erfolgreich mit der Bodenstation kommuniziert.Der Erdbeobachtungssatellit hob am Mittwoch um 7.32 Uhr mit einer Electron-Trägerrakete von Rocket Lab im neuseeländischen Mahia ab.Wie Südkoreas Ministerium für Wissenschaft und Technologie mitteilte, kam es um 14.13 Uhr und 15.44 Uhr zu einer beidseitigen Kommunikation mit der König Sejong-Station in der Antarktis.NEONSAT-1 soll im Dezember offiziell den Betrieb aufnehmen.Es handelt sich um den ersten von insgesamt elf Nanosatelliten, die eine Satellitenkonstellation bilden sollen, um Bildmaterial von der koreanischen Halbinsel und ihrer Umgebung zu erstellen.Fünf weitere der Satelliten sollen im Juni 2026 ins Weltall gebracht werden, fünf weitere im September 2027.Die Raketenfirma führte den Start unter dem Projektnamen B.T.S. "The Beginning of the Swarm" durch.