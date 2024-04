Südkorea und USA sprechen über Halbleiterkooperation

Photo : YONHAP News

Leitende Beamte Südkoreas und der USA haben über eine engere bilaterale Zusammenarbeit in der Halbleiterindustrie und mehr Investitionen in diesem Bereich diskutiert.Laut dem südkoreanischen Ministerium für Handel, Industrie und Energie kamen der stellvertretende Handelsminister Yang Byeong-nae und Ramin Toloui, stellvertretender Minister für wirtschaftliche und geschäftliche Angelegenheiten im US-Außenministerium, am Donnerstag in Seoul zusammen.Yang wies darauf hin, dass die bilaterale Kooperation in der Spitzenindustrie und bei Lieferketten derzeit auf der Grundlage massiver Investitionen koreanischer Unternehmen in den USA ausgebaut wird. Er äußerte die Hoffnung, dass die Stärken der koreanischen Halbleiterunternehmen in der herstellenden Industrie und die Innovationsfähigkeit amerikanischer Unternehmen für Synergieeffekte sorgen würden.Er bat die USA um eine ausreichende Unterstützung im Rahmen der Subventionen nach dem CHIPS Act. Dann könnten koreanische Unternehmen mit dem gemeinsamen Ziel der Stärkung der Halbleiterlieferketten reibungslos in den USA investieren.Yang brachte Bedenken zur Sprache, dass die laufende Anti-Dumping-Untersuchung des US-Handelsministeriums zu Aluminium-Strangpressprofilen aus einer Reihe von Ländern, darunter Südkorea, zu umfangreich sei. Auch Visa-Probleme sprach er an, wenn koreanische Unternehmen im Zuge ihrer Investitionen in den USA Experten dorthin schicken wollen. Er bat um die Kooperation des US-Außenministeriums in der Angelegenheit.Laut dem Industrieministerium äußerte Toloui die Einschätzung, dass nicht nur die Kooperation auf Regierungsebene, sondern auch die im Privatsektor enger werde. Er wolle Südkoreas Anliegen sorgfältig prüfen, ergänzte er.