SK Hynix kehrt im Auftaktquartal in die Gewinnzone zurück

Photo : YONHAP News

SK Hynix hat mit einem Rekordergebnis im Auftaktquartal dieses Jahres einen langanhaltenden Abschwung stoppen können.Der koreanische Halbleiterhersteller gab am Donnerstag bekannt, dass er im Zeitraum von Januar bis März nach vorläufigen Schätzungen einen Betriebsgewinn von 2,88 Billionen Won (2,09 Milliarden Dollar) erwirtschaftet habe. Im Auftaktquartal letzten Jahres hatte das Unternehmen einen Betriebsverlust von 3,4 Billionen Won verbucht.Damit wurden die Markterwartungen von durchschnittlich 2,06 Billionen Won laut einer Umfrage von Yonhap Infomax um 39,8 Prozent übertroffen. Das Ergebnis entspricht dem bisher zweithöchsten Betriebsgewinn in einem Auftaktquartal hinter dem Rekordergebnis von 2018.Der Quartalsumsatz legte gegenüber dem Vorjahr um 144,3 Prozent auf 12,42 Billionen Won (neun Milliarden Dollar) zu. Damit wurde ein Rekordhoch in einem Auftaktquartal erreicht.Der Nettogewinn betrug 1,9 Billionen Won (1,39 Milliarden Dollar).Das Unternehmen führte das Ergebnis auf einen Anstieg der Verkäufe von Produkten für KI-Server, unterstützt durch seine führende Position in der KI-Speichertechnologie, darunter Speicher mit hoher Bandbreite, zurück. Auch aufgrund der Bemühungen um mehr Rentabilität habe der Betriebsgewinn gegenüber dem Vorquartal um 734 Prozent zugelegt, hieß es.