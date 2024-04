EU will offenbar Sanktionen wegen Schiffstransporten nordkoreanischer Militärgüter an Russland vorschlagen

Photo : YONHAP News

Die Europäische Union wird voraussichtlich Sanktionen gegen Schiffe vorschlagen, die nordkoreanische Militärgüter nach Russland befördern.Das berichtete die Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch (Ortszeit) unter Berufung auf Quellen der Europäischen Union.Die Kommission arbeitet an der Finalisierung ihres Vorschlags für ein 14. Sanktionspaket gegen Russland wegen dessen Einmarsch in die Ukraine.Westliche Staaten haben Nordkorea beschuldigt, Militärgüter, einschließlich ballistischer Raketen und Munition, an Russland zu liefern.Laut Reuters versucht die Kommission auch, Öltanker der sogenannten Schattenflotte zur Umgehung der Russland-Sanktionen zu sanktionieren, die die Preisobergrenze der G7 für russisches Öl missachten.