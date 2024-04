Finanzminister will mit indopazifischen Partnern Lieferketten krisenfester machen

Photo : KBS News

Finanzminister Choi Sang-mok will gemeinsam mit indopazifischen Partnern Lieferketten krisenfester machen.Hierfür solle mit Staaten wie den USA und Japan kooperiert werden, teilte das Finanzministerium mit.Choi habe dies am Donnerstag bei einem Wirtschaftsministertreffen in Seoul gesagt, als er mit Beamten anderer Ministerien über die Implementierung des Rahmenwerks für den Indopazifik (IPEF) im Zusammenhang mit der Lieferkettenresilienz gesprochen habe.In Südkorea trat die IPEF-Lieferketten-Einigung letzte Woche in Kraft. Südkorea wolle im Falle einer Lieferkettenkrise rasch die notwendigen Ressourcen bereitstellen. Das Land wolle sich an Dialog-Plattformen zu kritischen Mineralien beteiligen und verschiedene Kooperationsprogramme mit Ländern der Region vorantreiben, die mit Bodenschätzen gesegnet sind.Das Rahmenwerk für den Indopazifik war 2022 von US-Präsident Joe Biden ins Leben gerufen worden. Es zählt 14 Mitglieder, darunter Südkorea, Australien, Indien, Indonesien, Japan, Singapur, Thailand und Vietnam.Die Initiative umfasst die vier Säulen Handel, resiliente Lieferketten, saubere und faire Wirtschaft.Südkorea ist bei wichtigen Materialien für seine Schlüsselindustrien sehr stark vom Ausland abhängig. Das Land will daher seine Bezugsquellen diversifizieren und auf diese Weise Konsequenzen wegen Lieferkettenproblemen vorbeugen.