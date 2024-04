Südkorea mit höchster Suizidrate und Feinstaubkonzentration unter OECD-Ländern

Photo : YONHAP News

Südkorea hat trotz eines Rückgangs immer noch die höchste Suizidrate unter den Mitgliedern der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) aufzuweisen.Das geht aus dem Sicherheitsbericht Südkoreas 2023 hervor, den das Statistikamt Statistics Korea am Donnerstag veröffentlichte.Die Selbstmordrate in Südkorea belief sich dem Bericht zufolge im Jahr 2022 auf 25,2 Suizide je 100.000 Einwohner. Das sind 0,8 Fälle oder 3,2 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.Nachdem im Jahr 2013 mit 28,5 der Höhepunkt erreicht worden war, ist der Wert allmählich zurückgegangen.Die Suizidrate in Südkorea ist jedoch mehr als doppelt so hoch wie der OECD-Durchschnitt von 10,7. Südkorea ist das einzige Land mit einem Wert von über 20.Auch bei der Feinstaubkonzentration führt Südkorea die Tabelle an. Laut den anhand von Satellitendaten von der OECD veröffentlichten Feinstaubwerten verzeichnet Südkorea mit 25,9 Mikrogramm pro Kubikmeter (㎍/㎥) den höchsten Wert unter den OECD-Mitgliedern.Neben Südkorea haben lediglich Chile (24,2 ㎍/㎥) und die Türkei (22,6 ㎍/㎥) einen Wert über 20 auszuweisen.Laut dem Jahresbericht des Umweltministeriums über die Luftqualität ist die Konzentration von Feinstaub (PM2,5) in Südkorea von 26,1 ㎍/㎥ im Jahr 2015 allmählich gesunken.