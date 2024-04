Südkorea, USA und Japan verurteilen Nordkoreas Verstöße gegen Resolutionen des Weltsicherheitsrats

Photo : YONHAP News

Südkorea, die USA und Japan haben Nordkoreas Verstöße gegen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats, darunter auch den Start eines Spionagesatelliten, verurteilt.Laut dem südkoreanischen Verteidigungsministerium am Donnerstag nahmen der stellvertretende Verteidigungsminister für Politik, Cho Chang-rae, der stellvertretende US-Verteidigungsminister für indopazifische Sicherheitsangelegenheiten, Ely Ratner und der japanische Generaldirektor für Verteidigungspolitik, Koji Kano, am Mittwoch per Videokonferenz an den 14. Trilateralen Verteidigungsgesprächen (DTT) teil.Sie verurteilten die jüngste Diversifizierung der nuklearen Trägersysteme Nordkoreas, dessen Starts mehrerer ballistischer Raketen, den Start eines militärischen Aufklärungssatelliten mit ballistischer Raketentechnologie, illegale Schiff-zu-Schiff-Transfers und Waffenlieferungen mit Russland als eindeutige Verstöße gegen mehrere Resolutionen des UN-Sicherheitsrats.Sollte ein siebter Atomtest Nordkoreas durchgeführt werden, würde er eine starke und entschlossene Reaktion der internationalen Gemeinschaft nach sich ziehen, bekräftigten sie.Die Beamten teilten die Besorgnis über Handlungen, die mit dem UN-Seerechtsübereinkommen (UNCLOS) unvereinbar sind. Sie betonten, wie wichtig es sei, das völkerrechtlich verbriefte Recht der Freiheit der Schifffahrt und des Überflugs vollständig zu respektieren. Es handelte sich offenbar um eine an China gerichtete Botschaft, das seine Präsenz im Südchinesischen Meer ausbaut.Sie unterstrichen außerdem die Bedeutung von Frieden und Stabilität in der Taiwanstraße.