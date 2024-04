Präsidialamt begrüßt Annahme von Yoons Gesprächsangebot durch Oppositionsführer Lee

Photo : YONHAP News

Das Präsidialamt hat begrüßt, dass Oppositionsführer Lee Jae-myung seine Bereitschaft zu einem Treffen mit Präsident Yoon Suk Yeol unabhängig von den Themen geäußert hatte.Man begrüße, dass der Vorsitzende Lee auf ein Gesprächsangebot von Präsident Yoon eingegangen sei, teilte das Büro des Sprechers des Präsidialamtes am Freitag mit. Das Präsidialamt werde unverzüglich Gespräche auf Arbeitsebene aufnehmen, um den Zeitplan für das Treffen festzulegen.Lee hatte auf einer Vorstandssitzung der Minjoo-Partei früher am Freitag erklärt, dass er alles beiseitelegen und sich zuerst mit Präsident Yoon treffen werde. Er wolle schnell einen Termin ansetzen.Weiter sagte er, es falle ihm auch nicht leicht, Gesprächsthemen festzulegen. Er werde beim Treffen mit Präsident Yoon die öffentliche Meinung, die bei den Parlamentswahlen zum Ausdruck gekommen sei, vermitteln, ohne etwas hinzufügen oder wegzulassen.Yoon hatte in der vergangenen Woche Lee ein Einzelgespräch vorgeschlagen. Beide Seiten führten danach zwei Arbeitsgespräche über die Tagesordnung, die aber aufgrund erheblicher Differenzen scheiterten.Sollte die Zusammenkunft zwischen Yoon und Lee doch noch zustande kommen, wird dies das erste Treffen zwischen dem Staatspräsidenten und dem Chef der größten Oppositionspartei seit Yoons Amtsantritt sein.