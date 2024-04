Seoul spricht mit Peking über China-Besuch seines Außenministers

Photo : YONHAP News

Seoul und Peking beraten über einen konkreten Zeitplan für einen China-Besuch des südkoreanischen Außenministers Cho Tae-yul.Das teilte das südkoreanische Außenministerium am Sonntag angesichts der Medienberichte mit, nach denen Seoul an Chos China-Besuch arbeite.Beide Länder hätten auf der Grundlage eines gemeinsamen Verständnisses für die Bedeutung des Austauschs auf hochrangiger Ebene eng kommuniziert, hieß es.Es gilt als wahrscheinlich, dass Cho noch vor einem für Ende Mai erwarteten trilateralen Gipfel zwischen Südkorea, China und Japan in die Volksrepublik reisen wird.In seinem Antrittstelefonat mit dem chinesischen Außenminister Wang Yi im Februar hatte dieser Cho zu einem Besuch eingeladen.Sollte die Visite zustande kommen, käme es zum ersten Präsenztreffen zwischen den Außenministern Südkoreas und Chinas seit dem trilateralen Außenministertreffen mit Japan im vergangenen November in Busan.