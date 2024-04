Rund 1,5 Millionen ausländische Touristen besuchten im März Korea

Photo : YONHAP News

Die Zahl der ausländischen Touristen in Südkorea hat im März den höchsten Monatsstand seit der Corona-Pandemie erreicht.Nach Angaben des Ministeriums für Kultur, Sport und Tourismus am Montag sind im vergangenen Monat 1,49 Millionen ausländische Touristen nach Südkorea gekommen. Das entspreche 97,1 Prozent des Niveaus im März 2019.Im Zeitraum von Januar bis März kamen rund 3,4 Millionen ausländische Touristen nach Südkorea, damit so viele wie in keinem anderen Quartal seit der Pandemie.Nach Ländern betrachtet, war die Erholung bei der Zahl der Touristen aus China und Japan besonders auffällig. Es reisten 1,01 Millionen Touristen aus China im Auftaktquartal nach Südkorea, 666.000 aus Japan.Das Ministerium führte das Ergebnis auf die Frühlingsferien in Japan, den USA und Europa zurück und auch auf internationale Veranstaltungen, darunter den Saisonauftakt der amerikanischen Baseball-Liga MLB in Seoul. Das habe zur Zunahme der Besucherzahlen aus Ländern wie Japan und den USA geführt.