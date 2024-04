Vizeaußenministerin besucht vor Korea-Afrika-Gipfel Kamerun und Senegal

Photo : YONHAP News

Südkoreas Zweite Vizeaußenministerin Kang In-sun besucht im Vorfeld des Korea-Afrika-Gipfels als präsidiale Sondergesandte Kamerun und Senegal.Kang reist vom 28. April bis 4. Mai in beide Länder, wie das Außenministerium am Sonntag mitteilte. Sie werde mit dortigen Beamten über Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Teilnahme an dem Gipfel beraten.Kang wird den Wunsch der Regierung übermitteln, dass die Staats- und Regierungschefs beider Länder dem für Anfang Juni vorgesehenen Treffen beiwohnen werden. Auch Maßnahmen zur Entwicklung der bilateralen Beziehungen mit beiden Ländern werden erörtert.Zuvor hatte der Erste Vizeaußenminister Kim Hong-kyun vom 15. bis 18. April als präsidialer Sondergesandter Kenia und Mauritius besucht.Die Regierung wird am 4. und 5. Juni in Seoul den allerersten Gipfel zwischen Südkorea und afrikanischen Staaten abhalten.