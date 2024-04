Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat am Montag um mehr als ein Prozent zugelegt.Der Hauptindex beendete den Handel 1,17 Prozent höher bei einem Stand von 2.687,44 Zählern.Nettokäufe sowohl ausländischer als auch institutioneller Anleger hätten zu dem Plus von mehr als einem Prozent geführt, nachdem es am vorigen Handelstag starke Kursverluste bei Technologieaktien gegeben habe, wurde Lim Seung-mi von Hana Securities von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.