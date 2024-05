Pressekonferenz zu zwei Jahren im Amt: Präsident Yoon will Geburtenrate auf nationale Agenda setzen

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat am Donnerstag anlässlich des zweiten Jahrestags seiner Amtseinführung am Freitag eine Pressekonferenz gegeben.Vor der Pressekonferenz berichtete er der Bevölkerung über die Ergebnisse seiner Arbeit in den letzten zwei Jahren und stellte Pläne für die Staatsführung vor.Er habe sich um den Schutz der sozial Benachteiligten bemüht, die Schwierigkeiten beim Lebensunterhalt der Bürger seien jedoch kaum bewältigt worden. Das bedrücke ihn sehr und tue ihm leid, sage Yoon. Er versprach, in den nächsten drei Jahren der Bevölkerung Gehör zu schenken und sich mit größerer Sorgfalt um den Lebensunterhalt der Bürger zu kümmern.Er präsentierte den Plan, ein Ministerium zur Bekämpfung der niedrigen Geburtenrate zu gründen, dessen Leiter auch Vizeministerpräsident für soziale Angelegenheiten sein soll. Das Vorgehen gegen die niedrige Geburtenrate wolle er auf die nationale Agenda setzen, sagte er. Er bat in dem Zusammenhang um die Kooperation der Nationalversammlung für eine Änderung des Gesetzes über die Regierungsorganisation.Yoon stellte in Aussicht, alle Kräfte des Landes zu mobilisieren, um die niedrige Geburtenrate, die seiner Meinung nach als „nationaler Notstand“ bezeichnet werden könnte, zu überwinden.Der Staatschef versprach auch, den Empfängerkreis der staatlichen Unterhaltsleistung zu erweitern und deren Betrag zu erhöhen. Er will zudem noch während seiner Amtszeit die Höhe der Grundrente auf 400.000 Won (292 Dollar) im Monat anheben.Yoon sagte außerdem, dass es überall grünes Licht für die Erholung der Volkswirtschaft gebe. Sollte die Nation ihre Kräfte bündeln und ein vom Privatsektor geführtes Wirtschaftswachstum fortsetzen, wäre ein Pro-Kopf-Einkommen von 50.000 Dollar kein Traum mehr.Damit die Regierung zum Wohl der Bürger besser arbeiten könne, sei die Zusammenarbeit mit der Nationalversammlung unerlässlich, sagte Yoon weiter. Er rief die Oppositionsparteien zur Mitwirkung auf.